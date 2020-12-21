مصر تدين استهداف مقار البعثات الدبلوماسية في العراق

2020/12/21 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين، عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء ببغداد مؤكدة وقوف مصر الكامل مع العراق في ما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جمهورية مصر العربية، تعرب عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء ببغداد".

و أكد استنكار مصر لجميع الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق الشقيق، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية".

ودعا حافظ وفقاً للبيان، "جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العراقية على أية اعتبارات أخرى، إنجاحًا للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره".

وأكد "وقوف مصر الكامل مع العراق في ما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني".

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