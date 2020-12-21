111 نائبا يوقعون على استضافة الكاظمي ووزير المالية في البرلمان

2020/12/21 | 16:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت النائبة انعام الخزاعي، الاثنين، جمع اكثر من 100 توقيع نيابي لاستضافة رئيس الحكومة والمسؤولين الماليين في مجلس النواب الاسبوع الجاري.

وقالت الخزاعي، في بيان تلقته /المعلومة/ “منذ الأمس الاحد قام 111 نائبا من ابناء الوطن ومن كل الاتجاهات والتيارات السياسية بحملة تواقيع وما زالت الحملة مستمرة من على المنصة الالكترونية الرسمية لمجلس النواب العراقي لعقد جلسة طارئة ( استثنائية ) يوم الاربعاء 23 / 12 / 2020 الساعة الواحدة ظهرا”.

وأوضحت، أن “الجلسة ستكون بحضور كل من :رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنگ المركزي مصطفى الجبوري لمناقشة انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك ، والسياسة المالية المتبعة واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي الشروط والالتزامات ، وفشل الاداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي”.

واعتبرت أن “عدم التزام أركان الحكومة الاقتصادية بالحضور لمجلس النواب يعني التهرب من المسؤولية المباشرة من فشل الأداء الحكومي بانقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار والدخول بالنفق المظلم الذي يريد من خلاله اعداء العراق تجويع الشعب وتمزيق الوطن”.



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