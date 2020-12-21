ألمانيا تحث إيران على التقرب من أمريكا

2020/12/21 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إيران، اليوم الإثنين، على عدم تفويت فرصة احتمال عودة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي الإيراني.وأضاف ماس، في تصريحات أدلى بها بعد مؤتمر بالفيديو مع مسؤولين من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، أن على إيران تفادي اتخاذ أي خطوات تكتيكية تجعل من الصعب على بايدن التراجع عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.وقال للصحفيين: “لنجعل التقارب مع الولايات المتحدة في عهد بايدن ممكناً، يجب ألا تكون هناك مناورات تكتيكية أخرى من النوع الذي رأينا الكثير منه مؤخراً”.



“يجب ألا تضيع هذه الفرصة..



هذه الفرصة السانحة الأخيرة”.

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