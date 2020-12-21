بارزاني يشدد على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار وخروج الميليشيات من المنطقة

2020/12/21 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، قائد قوات العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي في العراق وسوريا غيوم ويل بوربير.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل الأمريكي لدى أربيل روب وولر، جرى التباحث بشأن الوضع في العراق والمنطقة وأهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي، كذلك تم التشديد على الاستمرار في دعم قوات البيشمركة لمواجهة التهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش.

وأكد قائد قوات العمليات الخاصة للتحالف الدولي بحسب بيان مكتب بارزاني، أن “إقليم كوردستان شريك مهم بالنسبة للولايات المتحدة والتحالف الدولي في المنطقة”.

وثمّن رئيس الحكومة دعم التحالف الدولي لإقليم كوردستان في التصدي إلى الإرهاب، كما شدد على ضرورة “خروج القوات المسلحة غير القانونية من إقليم كوردستان حتى يتسنى للإقليم أن يركز كل جهوده وقواه ويبذل كل ما في وسعه من أجل مكافحة الإرهاب”.

كذلك نوّه رئيس الحكومة إلى أهمية “تنفيذ اتفاقية سنجار وخروج الميليشيات المسلحة من المنطقة سعياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين إلى ديارهم”.

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