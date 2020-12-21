2020/12/21 | 16:13 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي نفط الوسط يعلن استدعاء علي كاظم وفيصل جاسم وسجاد جاسم من فريقه الكروي للمنتخب الوطني للمشاركة في بطولة دبي الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/21 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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