2020/12/21 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا في كوردستان.. 156 اصابة جديدة وثلاث وفيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/21 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا في كوردستان.. 156 اصابة جديدة وثلاث وفيات ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا في كوردستان.. 156 اصابة جديدة وثلاث وفيات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).