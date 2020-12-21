2020/12/21 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، بانه تم استهداف رتل للدعم اللوجستي الامريكي في بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم اثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع".

واضاف ان "التفجير اسفر عن الحاق اضرار مادية بسيطة دون تسجيلة اية خيائر بشرية".

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