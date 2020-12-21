حقوق الأنسان تطالب الحكومة بأعادة النظر بقراراتها المالية الخاصة برواتب الموظفين

2020/12/21 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاثنين، الحكومة الاتحادية بأعادة النظر في قراراتها المالية وعدم التعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ظرف او ذريعة.

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