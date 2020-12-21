2020/12/21 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استعداد العراق التام لزيارة بابا الفاتيكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: العراق على استعداد تام لزيارة بابا الفاتيكان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: العراق على استعداد تام لزيارة بابا الفاتيكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).