تفاصيل عمليتين منفصلتين للاستخبارات في بغداد وكركوك

2020/12/21 | 16:23 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، القبض على شبكة للاتجار بالبشر في عمليتين منفصلتين في بغداد.

وقالت الوكالة، في بيان اليوم، 21 كانون الأول 2020، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد".

واضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بالجرم المشهود اثناء قيامهم ببيع احد الأطفال، وبدلالتهم من خلال التحقيقات الاولية معهم تم القاء القبض على متهمين اخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد".

وأوضح أن "المتهمين الاثنين من ضمن الشبكة ويقومان باستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة اربيل و دولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية".

وفي عملية منفصلة لوكالة الاستخبارات، تم ضبط كدس عتاد داخل أحد أوكار داعش في كركوك، حيث ذكرت الوكالة في بيان، أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل أحد الأوكار التابعة لعصابات داعش الإرهابية في قضاء داقوق في محافظة كركوك"، مبينة أن"الكدس يحتوي على 11 عبوة محلية الصنع على شكل (جلكان) سعة عشرة لترات تحتوي على مادة C4 و11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط و11 قداحة تفجير".

واشار إلى انه" تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي للقطعات الماسكة للأرض".

ر.إ

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