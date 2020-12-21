بعد بريطانيا.. سلالة كورونا المتحوّرة تظهر في بلد جديد

2020/12/21 | 16:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]بعد أيام على إعلان بريطانيا رصد سلالة متحوّرة من فيروس كورونا المستجد، أكدت أستراليا، يوم الاثنين، تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة.

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