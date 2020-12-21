اقليم كوردستان يسجل 156 اصابة جديدة بكورونا

2020/12/21 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل اقليم كوردستان اليوم الاثنين ادنى حالات اصابة ووفاة بكورونا وتعافي العديد.فيما اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، انه منذ بداية ظهور كورونا وحتى الان، اصيب 101 الفا و826 شخصا بكورونا ووفاة 3 الاف و343 شخصا وتعافي 67 الفا و261 شخصا.

الفحوصات الجديدة: 4807

١٦٦٧ أربيل ، ٥٣٢ السليمانية، ٢٤٣٩ دهوك، ١٣ حلبجة، ٣٤ كرميان، ٢٣ رابرين.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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