بافل طالباني يلتقي القنصل البريطاني في اربيل

2020/12/21 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في اربيل اليوم الاثنين 21/12/2020، القنصل البريطاني العام في اقليم كوردستان جيمس سورنتون.

وحضر اللقاء كل من عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني درباز كوسرت رسول والعضو القيادي جلال شيخ ناجي.

PUKmedia

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