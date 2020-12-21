سلطنة عمان تعيد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب السلالة الجديدة

2020/12/21 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت سلطنة عُمان تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية لمدة أسبوع واحد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن القرار يأتي بناء على ما أعلنت عنه السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ووقاية لأفراد المجتمع من شدّة عدواها وسرعة انتشارها.

وأكدت سلطنة عمان استثناء طائرات وسفن الشحن والشاحنات، بينما ستستمر اللجنة المكلفة بمتابعة وضع الوباء في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.

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