تحالف القوى: استهداف البعثات تشويه لهيبة الدولة واستهانة بالأجهزة الأمنية

2020/12/21 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان تحالف القوى العراقية الهجوم الصاروخي الذي طال المجمعات السكنية في المنطقة الخضراء.

وقال التحالف في بيان إن هذه الأفعال تعد إهانة للحكومة وتشويه لهيبة الدولة واستهانة بأجهزتها الأمنية والاستخبارية خاصة أنها تتسبب بخسائر بشرية ومادية وترويع للمواطنين.

وطالب التحالف الحكومة باتخاذ إجراءات وقرارات جريئة لضرب الجماعات المسلحة ونزع السلاح المنفلت وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الى القضاء واحترام تعهدات الدولة لضيوف العراق والبعثات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة تعويض المواطنين المتضررين من هذه الجرائم بشكل فوري.

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