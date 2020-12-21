العراق يسجل 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/21 | 16:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الكوادر الصحية سجلت 1200 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1668 مصابًا إلى الشفاء، وتوفي 13 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".

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