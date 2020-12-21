الاعرجي يؤكد استعداد العراق لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة

2020/12/21 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق على استعداد تام لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي زار، اليوم الأثنين، البطريركية الكلدانية في بغداد، والتقى الكاردينال مار لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية"، لافتا إلى أن "الأعرجي قدم التهاني والتبريكات إلى الأخوة المسيحيين بمولد سيدنا المسيح، عليه السلام، ورأس السنة الميلادية".

وأضاف، أن "الأعرجي أكد أن العراق على استعداد تام لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة، وأن جميع مستلزمات إنجاح هذه الزيارة مهيأة، مبينا أهمية هذه الزيارة بالنسبة للعراقيين، الذين يعتزون بجميع أطيافهم".

من جانبه أكد البطريرك مار لويس ساكو، أن "زيارة البابا فرنسيس إلى العراق سيكون لها معنى كبير بالنسبة للمسيحيين والعراقيين عموما، وستكون رسالة محبة وسلام وأخوة إلى جميع الشعوب المتطلعة للسلام".

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