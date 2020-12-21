اللون الأحمر يفرض سيطرته.. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأسواق العالمية

2020/12/21 | 16:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: يبدو أن عام كورونا يأبى أن تكون نهايته سعيدة ببدء طرح اللقاح، حيث عاد الذعر للأسواق العالمية مجدداً، مع ظهور سلالة جديدة

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