مصر تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف العراق

2020/12/21 | 16:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على استنكار مصر لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق الشقيق، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية.وأضاف حافظ في بيان صادر اليوم الاثنين، أن …

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