إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر الأوسط

2020/12/21 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط عجلات دون الموديل عدد (8) وإحباط محاولة تهريبها في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ ميناء ام قصر الأوسط بمحافظة البصرة، أعلنت عن ضبط حاويتين حجم 40 قدم ووفق معلومات من مصادر مؤكدة والواردة إلى البحث والتحري هيأتنا تفيد بوجود مواد يمنع استيرادها في الحاويتين داخل الحرم الكمركي”.

واضافت الهياة، انه “شكلت لجنة للكشف أعضاؤها شرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات وجهاز المخابرات والميناء فضلاً عن ممثل البحث والتحري / هيأة المنافذ الحدودية، والتي تم الكشف من قبلهم وتبين وجود عجلات دون الموديل عدد (8) لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة”.

واكدت انه “تم ختم الحاويتين بالختم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الكمارك لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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