2020/12/21 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنف مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يستأنف جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021″.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يستأنف جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يستأنف جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).