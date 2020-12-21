المالية النيابية ترجح الاستقطاع من رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة بالموازنة

2020/12/21 | 16:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

رجحت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، اللجوء الى الاستقطاع من رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة، فيما انتقدت عدم ضبط الحكومة للعديد من الابواب المالية التي بالإمكان دعم الموازنة بها.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “الاستقطاع من رواتب الموظفين بموازنة 2021 من المستحيل تمريره في مجلس النواب”.

واضاف انه “من المحتمل اللجوء الى الاستقطاع من رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة من درجة مدير عام فما فوق”، لافتا الى ان “الموظف الصغير لا يمكن المساس براتبه وتمرير اي فقرة تستقطع من راتبه ومخصصاته”.

وانتقد سعداوي غض الحكومة نظرها عن الكثير من الابواب المالية واهمالها والتركيز على الموارد النفطية ورواتب الموظفين لسد العجز”، مشيرا الى ان “ابواب المنافذ والزراعة وتشغيل المصانع جميعها من الممكن ان تسند الموازنة لو اعيد النظر بها”.

واوضح ان “منافذ بيع العملة باب من الابواب التي بمفردها يمكنها النهوض بالعجز المالي في موازنة 2021”.انتهى25و

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