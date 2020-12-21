تراجع 'كبير ' في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/12/21 | 16:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تراجع سعر صرف الدولار الاميركي بصورة "كبيرة" امام الدينار، مساء اليوم الاثنين، في عموم اسواق البورصة في العراق.

وسجل سعر بيع الدولار في بورصة الكفاح في العاصمة بغداد (21 كانون الاول 2020)، 1400 دينار مقابل الدولار الواحد و 1380 للشراء، كما

وسجل سعر الصرف في أربيل 1375 للبيع و 1360 للشراء.

وفي معظم مدن الجنوب تراجع سعر صرف الدولار وبواقع 1390 للبيع و 1370 للشراء.

وكان سعر سعر صرف الدولار بمعظم محافظات العراق قد اغلق، امس الاحد، بسعر يتراوح ما بين 1450-1470 للدينار الواحد أمس.

واستغرب مواطنون حصول انخفاض في سعر الصرف اليوم رغم اعلان البنك المركزي بيع الدولار للمواطنين بقيمة 1470 للمواطنين و 1460 للمصارف.

ا.ح

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