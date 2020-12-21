مجلس الوزراء يستأنف جلسته الاستثنائية برئاسة الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية

2020/12/21 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أستأنف مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ./انتهى7

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