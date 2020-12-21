مستشار الأمن القومي يزور البطريركية الكلدانية ويلتقي الكاردينال مار لويس ساكو

2020/12/21 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ زار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، البطريركية الكلدانية في بغداد، والتقى الكاردينال مارلويس ساكو ، بطريرك الكنيسة الكلدانية.وقدّم الأعرجي التهاني والتبريكات الى الأخوة المسيحيين بمولد سيدنا المسيح، عليه السلام، ورأس السنة الميلادية.وأكد أن العراق على استعداد تام لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة ، وأن جميع مستلزمات إنجاح هذه الزيارة مهيئة، مبينا أهمية هذه الزيارة بالنسبة للعراقيين، الذين يعتزون بجميع أطيافهم.من جانبه؛ أكد البطريرك مار لويس ساكو، أن زيارة البابا فرنسيس الى العراق سيكون لها معنى كبير بالنسبة للمسيحيين والعراقيين عموما، وستكون رسالة محبة وسلام وأخوة الى جميع الشعوب المتطلعة للسلام./انتهى7

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