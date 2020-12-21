شاهد.. تسمية شارع باسم الشهيد أبو مهدي المهندس بالبصرة

2020/12/21 | 17:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر محلية في محافظة البصرة جنوب العراق، امس الأحد، إن السلطات الحكومية أكملت استعدادها لافتتاح شارع يحمل اسم الشهيد أبو مهدي المهندس في المحا...

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