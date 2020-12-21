استهداف رتل للتحالف الامريكي في بابل بالعراق

2020/12/21 | 17:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بانه تم استهداف رتل للدعم اللوجستي الامريكي في بابل بالعراق....

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