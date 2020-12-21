تسجيل 13 حالة وفاة بكورونا في العراق

2020/12/21 | 17:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....

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