2020/12/21 | 17:12 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار: الشركة المنفّذة لمجسر تقاطع سوق الشيوخ متأخرة في التنفيذ وعلى الوزارة سحب العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/21 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار: الشركة المنفّذة لمجسر تقاطع سوق الشيوخ متأخرة في التنفيذ وعلى الوزارة سحب العمل) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار: الشركة المنفّذة لمجسر تقاطع سوق الشيوخ متأخرة في التنفيذ وعلى الوزارة سحب العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).