2020/12/21 | 17:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رفضت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار امام العملة الصعبة، والتعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ظرف او ذريعة، عادّة توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وسريع انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وإصرار على مخالفة الدستور.وشددت المفوضية في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، على ان “ولايتها القانونية المنصوص عليها وفق القانون ذي الرقم (53) لسنة (2008) المعدل يمنحها سلطة التقييم لمدى الإلتزام بتوفير المقومات الاساسية للعيش في الحياة الحرة والكريمة وتوفير الدخل المناسب والسكن الملائم ، وذلك عملا” بنص المادة (30 ) من الدستور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان ترفض “تعدي” الحكومة على قوت المواطنين وتُشكك بإمكانياتها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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