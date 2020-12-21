إسرائيل.. صراع نتانياهو غانتس يحتدم وسط محاولات للابتعاد عن انتخابات جديدة

2020/12/21 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشية انتهاء مهلة أخيرة لحل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ينشغل نوابه، الاثنين، بمحاولة التوصل إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة لتجنب إجراء انتخابات رابعة خلال أقل من عامين.

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