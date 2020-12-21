2020/12/21 | 17:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت مدينة السليمانية احتفالا مبكرا بالسنة الميلادية الجديدة، بمشاركة من قبل المقيمين الأجانب والعراقيين، حيث يتطلعون الى سنة جديدة مختلفة عن عام 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة ’ناس’ في حفل ’كرسمس’ مبكّر بمدينة السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة ’ناس’ في حفل ’كرسمس’ مبكّر بمدينة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).