الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع مخاوف من سلالة كورونا الجديدة

2020/12/21 | 17:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي عالمياً بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع مخاوف من انتشار سلالة كورونا الجديدة.

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