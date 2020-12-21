2020/12/21 | 17:24 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع مخاوف تضرر الطلب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسائر النفط تتجاوز 4% مع مخاوف تراجع الطلب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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