خسائر النفط تتجاوز 4% مع مخاوف تراجع الطلب

2020/12/21 | 17:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع مخاوف تضرر الطلب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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