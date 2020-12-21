قريباً اسباير العراق ستباشر بعملها

2020/12/21 | 17:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الإثنين 21-12-2020، اتفاقية شراكة وتعاون مع أكاديمية أسباير القطرية بهدف التطوير المشترك والارتقاء بكرة القدم العراقية وعمل الإتحاد العراقي لكرة القدم .

وتم توقيع الإتفاقية مع، مدير عام أكاديمية اسباير إيفان براڤو، ونائب مدير عام أكاديمية أسباير علي سالم عفيفة، وبحضور نائب رئيس الهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم الدكتور شامل كامل ممثل الاتحاد ، ونوار صادق مدير مكتب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وتضمنت إتفاقية الشراكة والتعاون الكثير من الجوانب المهمة التي تتعلق بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها بين الجانبين بما يخدم اللعبة وسبل الإرتقاء بها وعمل وتعاون الاتحادين العراقي والقطري .

إذ أكد الوزير درجال أن الاتفاقية تركز على التعاون في أكثر من مجال فني وإداري للإندية والمنتخبات الوطنية وعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم ، وتبادل الخبرات، بما في ذلك تطوير المدربين وتنمية المواهب الشابة والفئات العمرية، والإستفادة من التجارب الناجحة والمتعددة لكرة القدم القطرية في أكاديمية أسباير المعروفة بخبرتها وإحترافية عملها .

وأضاف درجال: أن الإتفاقية أولى الخطوات على طريق إستثمار علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين بما يرتقي بكرة القدم إلى آفاق أرحب وأسمى مستقبلاً، لتشتمل على مجالات أكثر سيكون لها الكثير من النتائج المثمرة على جميع الأصعدة، والتي بدورها ستعزز النجاح المستمر لكرة القدم في العراق وقطر على أن تشمل بقية الألعاب الفردية والجماعية مستقبلاً .

واختتم درجال حديثه قائلاً : لقد حققنا خطوة مهمة على طريق إستراتيجية تطوير كرة القدم العراقية وعمل الإتحاد العراقي لكرة القدم وتعزيز علاقته مع نظرائه من الإتحادات العربية ودخوله الإحترافية والنوعية في العمل .

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