الصحة الأوروبية توافق على لقاح

2020/12/21 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وافقت مفوضية الصحة الأوروبية، اليوم الاثنين، على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر ببدء التطعيم في أوروبا.

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