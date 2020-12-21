الصحة العالمية تكشف انتشار السلالة الجديدة لكورونا بخمسة دول بينها جارة للعراق

2020/12/21 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت الصحة العالمية وصول السلالة الجديدة لفايروس كورونا الى خمسة دول بينها جارة للعراق باقل من يومين.

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