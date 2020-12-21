حقوق الانسان: نشكك في امكانيات الحكومة للقيام بواجباتها المالية

2020/12/21 | 17:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين، الحكومة باعادة النظر في قراراتها المالية المفاجئة التي تشكل انتهاكا واضحا لحقوق الانسان، بالاضافية إلى مخالفتها للدستور والاتفاقيات الدولية.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (21 كانون الاول 2020)، ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، تطالب الحكومة العراقية باعادة النظر في قراراتها المالية وعدم التعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ظرف او ذريعة".

شددت المفوضية في بيانها "على إن ولايتها القانونية المنصوص عليها وفق القانون ذي الرقم (53) لسنة (2008) المعدل يمنحها سلطة التقييم لمدى الإلتزام بتوفير المقومات الاساسية للعيش في الحياة الحرة والكريمة وتوفير الدخل المناسب والسكن الملائم، وذلك عملا بنص المادة (30) من الدستور العراقي واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1971".

وأضافت: "وعلى الرغم من دعمنا لاجراءات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الذي يهدد كيان الدولة، الا أننا في الوقت نفسه نشدد على ضرورة عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه والاجتهاد بتوفير البدائل المعيشية قبل اي قرار قد يؤثر على وضع المواطن الاقتصادي".

وتابعت، إن "توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجىء وسريع بدون اي رؤية واضحة أو جدوى اقتصادية مدروسة او توفير بدائل للطبقة الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشعب العراقي يشكل انتهاك واضح لحقوق الانسان وأصرار على مخالفة الدستور النافذ والاتفاقيات الدولية الملزمة".

وأشار البيان، إلى إن "المفوضية اذ تتأمل في الحكومة اتخاذ سياسات جريئة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في هيكلية المؤسسات التي تعتبر العبىء الثقيل على الدولة وضبط المنافذ الحدودية وفرز الموظفين الحقيقيين من الوهميين وخلق العدالة الحقيقية في سلم الرواتب وضبط النفقات الحكومية والسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية".

وزاد، ان "المفوضية تدعو الحكومة الى ضرورة اعتماد حلول اكثر حكمة وواقعية لمعالجة الاختلالات الإقتصادية وضبط اسعار السوق بعيدا عن رواتب الموظفين ومصدر عيش المواطن وحقوقه الدستورية".

واختتم البيان بالقول ان "المفوضية تؤكد إن في أي خطوة اصلاحية حكومية، يجب مراعاة مصلحة المواطن قبل كل شيء والأخذ بنظر الإعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفئة الكبيرة من ابناء الشعب العراقي، والتي تفاقم مع أزمة جائحة كورونا وقصور الاستجابة الحكومية على تقديم المعونات الكافية والدعم للمواطنين، مما يجعلنا نشكك في امكانياتها للقيام بواجباتها المالية في المرحلة الحالية والقادمة مع تفاقم الازمات دون البحث عن اية حلول ناجعة".

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