نقابة الاكاديميين تدعو الحكومة إلى الاستقالة وتطالب بمحاسبة وزير المالية

2020/12/21 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعت نقابة الاكاديميين العراقيين، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي إلى الاستقالة أو التراجع عن اجراءاتها التعسفية، فيما طالبت مجلس النواب بمحاسبة وزير المالية، واصفة الموازنة بأنها تجويع وارهاق للشعب.

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