التحالف الدولي: إقليم كردستان شريك مهم للولايات المتحدة

2020/12/21 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، قائد قوات العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي في العراق وسوريا غيوم ويل بوربير، بحضور القنصل الأمريكي لدى أربيل روب وولر.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى التباحث بشأن الوضع في العراق والمنطقة وأهمية التنسيق بين قوات …

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