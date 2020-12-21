حقوق الإنسان ترفض

2020/12/21 | 17:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رفضت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار امام العملة الصعبة، والتعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ظرف او ذريعة، عادّة توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وسريع انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وإصرار على مخالفة الدستور.

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