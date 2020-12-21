مساعٍ نيابية لـ”معالجة اثار الدولار”.. رفض الاستقطاعات ومنح مخصصات اضافية لفئة من الموظفين

2020/12/21 | 17:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طالبت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، بمنح مخصصات اضافية لشريحة معينة من الموظفين، فيما دعت الحكومة الى ضبط مضاربة التجار بالأسعار.

وقال عضو اللجنة محمد صاحب الدراجي في تغريدة على تيوتر، “من خلال موقعنا في اللجنة المالية، لن نقبل باي استقطاع من مخصصات الموظفين”.

ودعا الى “منح مخصصات تضخم إضافية لمن راتبة اقل من مليون دينار كموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية توازي نسبة التضخم الناتجة من ارتفاع سعر الدولار”.

وطالب الدراجي الحكومة بـ”ضبط مضاربة التجار بالأسعار”.

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