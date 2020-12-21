تسجيل 79 اصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2020/12/21 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الاثنين، تسجيل أربع حالات وفات و79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غربي كوردستان.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى في بيان،ان حالات الإصابة هي لــ 42 ذكور و37 إناث.

وبحسب البيان، توزعت حالات الإصابة الجديدة في كل من الحسكة 6 حالات، قامشلو 9، ديرك 10، عامودا 2، درباسية 2، كوباني 3، الطبقة 27، الرقة 10، الشهباء 10 حالات.

وأشار مصطفى أيضاً إلى تسجيل 8 حالات شفاء مع تسجيل 4 وفيات جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 7777 حالة مؤكدة منها 259 حالة وفاة 1102 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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