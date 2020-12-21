برلماني كردي يكشف عن مشكلة تعيق الاتفاق بين بغداد وأربيل

2020/12/21 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، عن وجود مشكلة تعيق الاتفاق بين بغداد وأربيل.

وقال كريم لـ /المعلومة/ إن “الحكومة الاتحادية تريد من إقليم كردستان تسليم النفط كاملاً إلى شركة سومو في حين أن حكومة الإقليم تريد تسليم القيمة المالية للنفط المصدر”.

وأضاف أن “الإقليم متعاقد مع شركات متخصصة تقوم باستخراج وتصدير النفط ولا يستطيع إلغاء هذه الاتفاقيات لآنه سيقع عليه إشكاليات قانونية ومالية”.

وأشار إلى أن “هنالك بوادر توصل لاتفاق بخصوص الإقليم بموازنة 2021، ولكن مشكلة تسليم النفط هي العائق الكبير”.

وكان وزير المالية علي علاوي، قد أكد توصل الحكومة الاتحادية لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان بخصوص حصة الإقليم من موازنة 2021.انتهى 15 ع

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