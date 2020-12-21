سلالة كورونا الجديدة تلقي بظلالها على أسعار بتكوين

2020/12/21 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تراجعت بتكوين بما يصل إلى 6% اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تأثير سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا ببريطانيا على الأصول في الأسواق الأوسع نطاقا.

وكانت العملة المشفرة في أحدث تعاملات منخفضة 5.1 بالمئة عند 22290 دولارا بعد ملامسة مستوى غير مسبوق عند 24298.04 دولار أمس الأحد، وفقا لـ “رويترز”.

تخطت بتكوين حاجو العشرين ألف دولار للمرة الأولى في الأسبوع الماضي وسط تزايد الاهتمام من شريحة مستثمرين أكبر.

وكانت بعض الدول قد اتخذت قرارا بتعليق حركة الطيران مع الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة من الفيروس، نظرا لما قيل من أن هذه السلالة أشد فتكا من سابقتيها.

وأعلنت بريطانيا منذ يومين ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، مما نتج عنها إجراءات شديدة اتخذتها السلطات هناك وصلت إلى إغلاق بعض المناطق.



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