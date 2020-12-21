كورونا في العراق.. وفاة 13 شخصاً واصابة 1200 آخرين خلال يوم

2020/12/21 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف

الوبائي اليومي لجائحة كورونا في

العراق لليوم.

وسجلت الوزارة 1200 إصابة جديدة بفيروس

كورونا

كما تماثل 1668 حالة للشفاء من كورونا

وتم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بك

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