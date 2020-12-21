بالصور: احتجاجات في النجف تطالب بإقالة حكومة الكاظمي ومحافظ البنك المركزي

2020/12/21 | 17:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقام عدد من المواطنين، الاثنين، وقفة إحتجاجية في مدينة النجف الأشرف، طالبوا بإقالة حكومة مصطفى الكاظمي ومحافظ البنك المركزي، رفضاً لقرارات وزارة المالية والبنك المركزي الأخيرة .

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