"داو جونز" يتراجع 200 نقطة بالمستهل مع مخاوف كورونا

2020/12/21 | 17:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة، مع مخاوف انتشار سلالة كورونا الجديدة.

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