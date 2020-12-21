وكالة الدواء الأوروبية تُجيز استخدام لقاح

2020/12/21 | 17:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافقت وكالة الدواء الأوروبية على استخدام لقاح "فايرز" و"بيونتيك"، لعلاج فيروس كورونا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

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