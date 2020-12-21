شاهد: البث المباشر للحدث الفلكي “النادر”.. يحدث مرة واحدة في العمر وقد لاتشهده مرة أخرى

2020/12/21 | 17:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انطلق الحدث الفلكي النادر والفريد من نوعه، والذي لايتكرر إلا كل بضعة عقود، والمتمثل بالتصاق الكوكبين الأكبرين في المجموعة الشمسية -المشتري وزحل- في ظاهرة يطلق عليها اسم “الاقتران الأعظم”، وكان آخر مرة حدثت هذه الظاهرة في عام 1961، وستحدث المرة المقبلة في عام 2080.

وستكون المسافة الفاصلة بين الجرمين اللامعين خُمس قُطر القمر، أو ما يعادل عُشر درجة (6 دقائق قوسية)، وهي مسافة قريبة لجرمين لامعين ستجعل منهما جِرما واحدا كما يرى بالعين المجردة.

وفي الوقت ذاته، ستتيح للمصورين والهواة التقاط أجمل صورة في إطار واحد لكوكبين عظيمين حيث حلقات زحل تتعانق مع أحزمة المشتري الغيمية، وأقمارهما تتداخل بحيث لا نكاد نميز أيها تابع للآخر إلا باستخدام الخرائط الفلكية.

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